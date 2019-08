CALCIOMERCATO ROMA OLSEN MONTPELLIER / L'arrivo di Pau Lopez ha chiaramente chiuso ogni speranza di permanenza per Robin Olsen. Il portiere svedese dopo appena una stagione dovrebbe salutare la Roma senza aver per giunta lasciato alcun segno positivo.

Tra le papabili candidate ad assicurarsi le prestazioni di Olsen c'è anche ildel presidenteche a 'RMC Sport' ha parlato proprio del giallorosso come possibile erede di Lecomte: "Sì, è una possibilità (ride, ndr). Abbiamo contattato la Roma e il suo agente dovrebbe venire qui per parlare dell'aspetto finanziario e vedere come possiamo stabilire un prestito con un'opzione di acquisto".