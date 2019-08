Juventus, Pogba e la sfida al Real Madrid: le ultime di CM.IT

CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA REAL MADRID / Tre giorni per chiudere uno degli affari più importanti di questo calciomercato: Paul Pogba spinge per lasciare il Manchester United e il suo agente, Mino Raiola, è in Inghilterra per provare ad accontentarlo. Non sarà semplice: i 'Red Devils' continuano, almeno ufficialmente, a rifiutare offerte inferiori ai 170 milioni di euro. In realtà, qualche proposta da qui a giovedì la ascolteranno. E le pretendenti sono due.

Il Real Madrid, innanzitutto: Zidane ha messo il nome del campione del mondo in cima alla sua lista e Florentino Perez sa che un acquisto in quel settore del campo è fondamentale. I 'Blancos', secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, attualmente si sono spinti, al massimo, a 120 milioni di euro, cifra che ritengono congrua visto il rendimento del calciatore nelle ultime stagioni e la sua volontà di cambiare aria, sbandierata pubblicamente dal suo agente.

La Juventus ha viaggiato a fari spenti nelle ultime settimane. Paratici, ovviamente, sarebbe lieto di riaccogliere l’ex bianconero e garantire un colpo 'galactico' a Sarri e, anche lui, è Oltremanica per provarci.

Juventus, il Real Madrid si sente in pole per Pogba

Offrire 170 milioni cash è impossibile, ma con le contropartite tecniche la prospettiva cambia. Oggi si è parlato di Dybala, Mandzukic e Matuidi , ma l'ago della bilancia sarà, il cui peso specifico farà la differenza.

La situazione dell’argentino, però, è piuttosto intricata. Oltre ad aver chiesto un super stipendio (circa 10 milioni netti) e super commissioni per il suo agente, la questione diritti d’immagine con la 'Star Image', che mette in ballo 40 milioni, non è da sottovalutare. Ostacoli complessi che andrebbero superati (o aggirati) in tre giorni: difficile. Per questo, il Madrid continua a sentirsi in pole e crede che le voci sul club bianconero siano alimentate dallo stesso Raiola per smuovere le acque.

I 'Blancos', da parte loro, hanno già fatto filtrare la negoziazione per il loro talentuoso piano B, Donny van de Beek, mossa probabilmente calcolata nel gioco delle parti che ci guiderà verso il (vicino) finale della telenovela. Impossibile, infatti, che lo United si privi di Pogba dopo la chiusura del calciomercato in entrata, in programma giovedì: servirebbe un sostituto di livello, con Milinkovic-Savic e Bruno Fernandes tra i profili sondati dai 'Red Devils'. Ad oggi, l’ipotesi più probabile resta la permanenza all'Old Trafford del campione del mondo 2018. Quando a muoversi sono Real Madrid e Juventus, però, il colpo di scena non va mai escluso.