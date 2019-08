CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA PSG / È stato il giorno di Paulo Dybala in casa Juventus, con il ritorno alla base dopo le vacanze e nel pieno delle molteplici voci di mercato che volevano l'asso argentino protagonista di un maxi scambio con lo United per Lukaku. Questa mattina l'ex Palermo si è presentato al 'J Medical' per sostenere le visite mediche d'idoneità con un centinaio di tifosi ad accoglierlo.

Poi per Dybala primo allenamento alla Continassa in gruppo con i compagni di squadra. Tutto tranquillo all'apparenza eppure l'ultimo scossone arriva direttamente dalla Francia.

Secondo quanto riferito da 'Canal +', il PSG avrebbe messo sul piatto la bellezza di 60 milioni di euro per Paulo Dybala, fresco di rientro a Torino, dopo il riposo prolungato a causa degli impegni in Copa America. Questa la maxi offerta dei parigini che con Leonardo vorrebbero portarlo all'ombra della Torre Eiffel.