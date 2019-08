CALCIOMERCATO PSG NEYMAR MANCHESTER UNITED / A Parigi all'ordine del giorno c'è come sempre il caso Neymar, diviso tra la voglia di tornare al Barcellona e le difficoltà di un trasferimento multimilionario. Secondo quanto riportato da 'Sport', il PSG vorrebbe risolvere a breve il futuro del brasiliano tanto da offrire il giocatore al Manchester United, ricevendo però un secco 'no' come risposta.

Il club transalpino avrebbe infatti ripetuto tale operazione con altri top club europei, con il solo Real Madrid che avrebbe mostrato un interessamento per il verdeoro. Chiaro comunque il desiderio dello stesso Neymar, che gradirebbe tornare al Barcellona. Soluzione al momento complicatissima visto l'arrivo costoso di Griezmann in blaugrana. Per le ultime notizie sul calciomercato---> clicca qui!

Il desiderio dei parigini sarebbe comunque quello di risolvere il caso prima dell'inizio della Ligue 1, che avrà il calcio d'inizio venerdì 9 agosto.