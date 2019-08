JUVENTUS DANILO CANCELO / Tutto fatto tra Juventus e Manchester City per lo scambio Cancelo-Danilo. Il terzino portoghese lascia i bianconeri dopo una sola stagione e sbarca alla corte di Pep Guardiola, mentre il brasiliano fa il percorso inverso e raggiunge la Serie A dopo le esperienze in Liga e Premier con le maglie di Real Madrid e appunto Manchester City.

Alla Juventus andrà anche un conguaglio di circa 28 milioni di euro che permetterà di mettere a bilancio una nuova importante plusvalenza: l'ex Valencia e Inter, infatti, sarà valutato circa 60 milioni un anno dopo il suo arrivo per 40.

Danilo è atteso a Torino tra domani e mercoledì per svolgere le consuete visite mediche che anticipano firme e ufficialità. Questione di ore, dunque, e lo scambio Cancelo-Danilo sarà realtà.