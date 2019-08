CALCIOMERCATO JUVENTUS FIORENTINA CHIESA BARONE / A margine della conferenza stampa di presentazione di Badelj, cavallo di ritorno dalla Lazio, ha preso la parola anche il braccio destro di Rocco Commisso, Joe Barone che ha ribadito l'incedibilità di Chiesa: "Federico è un nostro giocatore, Federico è della Fiorentina".

Il dirigente italo-americano ha provato quindi a chiudere la porta in faccia alla Juventus sottolineando un episodio relativo all'amichevole contro il Livorno: "A fine gara negli spogliatoi Federico è venuto da me e mi ha detto: 'Joe, quello era gol, hai visto che bel gol che ho fatto!'. Gli ho detto 'guarda non era fuorigioco, era un bellissimo gol'...Più di quello, Federico è il nostro giocatore, giocherà accanto a Badelj, inutile fare sempre le domande su di lui, Federico è della Fiorentina, basta".