CALCIOMERCATO FIORENTINA LOVISA PORDENONE / Colpo a centrocampo per la Fiorentina che ha prelevato a titolo definitivo Alessandro Lovisa dal Pordenone.

A comunicarlo lo stesso club neroverde con una nota ufficiale: "Lovisa, classe 2001, nella scorsa annata è stato protagonista con la maglia del Napoli. In precedenza, con il Pordenone (delle cui giovanili ha fatto l'intera trafila), aveva esordito a 16 anni in serie C e Coppa Italia, oltre a contribuire alla vittoria dello scudetto di categoria con la formazione Under 17".