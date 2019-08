p>CALCIOMERCATO BRESCIA ZMRHAL / Secondo quanto riportato dal 'Giornale di Brescia' ci sono da registrare alcuni problemi nella trattativa tra ile Jaromir: sembrava tutto fatto per l'arrivo del centrocampista ceco delloche aveva già sostenuto le visite mediche con le Rondinelle. Negli ultimi minuti sarebbero infatti cambiati alcuni accordi che potrebbero mettere a serio rischio l'affare: decisivo potrebbe essere il rientro in Italia di. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI