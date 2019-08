p>CALCIOMERCATO FIORENTINA PRADE / Daniele, direttore sportivo della, ha parlato in conferenza stampa per commentare il mercato viola che ha regalato importanti rinforzi a Vincenzoin vista della prossima stagione. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Ecco le sue parole: ''Badelj? Per me sarà l'acquisto più importante perché mi rappresenta. Quando parlavo di uomini che sentono questa maglia, ho fatto subito il suo nome. C'erano delle difficoltà perché era andato via a parametro zero e andava ricomprato. Nella testa di tutti però è partita questa operazione. Altri rinforzi? Non sono stati cancellati altri nomi di centrocampisti. Con Badelj possiamo giocare in tanti modi. E' intelligente e ti mette in condizione di fare tanti ruoli. Si adatta a ciò che fa l'allenatore''.