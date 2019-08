ROMA NZONZI / Sembra sempre più lontano dalla Roma il futuro di Steven Nzonzi. Il francese non è certo una prima scelta per il centrocampo di Fonseca e la sua permanenza nella capitale sembra sempre più improbabile.

L'interesse maggiore sembra registrarsi dalla Francia, ma il centrocampista exha voluto fare chiarezza. Per tutte le news di mercato CLICCA QUI

Come ha sottolineato da tempo Calciomercato.it, Nzonzi ha dichiarato di non voler lasciare la Roma in prestito, ma soltanto a titolo definitivo. Sul giocatore avrebbero chiesto informazioni alcuni club transalpini come Olympique Marsiglia, Lione e soprattutto Lilla, ma, sottolinea 'La Gazzetta dello Sport', il giocatore avrebbe rifiutato l'ipotesi prestito. Inoltre le tre società non sembrano disposte a soddisfare la richiesta giallorossa e investire una cifra compresa tra i 20 e i 25 milioni di euro per il giocatore di origini congolesi.