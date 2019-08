JUVENTUS SIDIBE EVERTON /La Juventus aveva pensato anche a lui in caso di cessione di Joao Cancelo. Alla fine, per rimpiazzare il portoghese, arriverà il brasiliano Danilo, mentre anche Djibril Sidibe volerà in Inghilterra.

Il terzino francese sembra infatti ormai ad un passo dall', che dopoè pronto a piazzare un altro colpo di ottimo livello.

Niente Juventus e West Ham dunque per il nazionale transalpino. Il giocatore lascerà il Monaco per volare a Liverpool. I 'Toffees', riferisce 'France Football', acquisteranno il giocatore in prestito oneroso (2,5 milioni di euro) con un diritto di riscatto pari a 14 milioni.