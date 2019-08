p>CALCIOMERCATO INTER DZEKO ROMA / L'spinge sull'accelaratore per Edin: in questi minuti è in corso un incontro nella sede nerazzurra con Silvano, agente del centravanti bosniaco della che continua a spingere per vestire di nerazzurro : confermata l'anticipazione di 'Calciomercato.it' sull'accelerazione della trattativa prevista durante questa settimana. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Come anticipato nei giorni scorsi dalla redazione di 'Calciomercato.it', l'Inter ha messo sul piatto un'offerta da 15 milioni di euro per convincere i giallorossi a privarsi del centravanti bosniaco ma al momento la Roma è ferma sulla propria richiesta da 20 milioni di euro. L'incontro in corso potrebbe portare nuovi sviluppi che potrebbero portare ad un esito positivo della trattativa con l'offerta dei nerazzurri da 15 milioni che potrebbe salire grazie ad eventuali bonus che potrebbero soddisfare così la Roma.