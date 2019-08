JUVENTUS CANCELO DANILO MANCHESTER CITY /Lo scambio era vicinissimo: ormai si può definire in dirittura d'arrivo la trattativa tra Juventus e Manchester City che coinvolge Joao Cancelo e Danilo. Il portoghese ha infatti lasciato la Continassa poco dopo l'allenamento ed è dunque pronto a trasferirsi in Inghilterra.

Il brasiliano ex Real Madrid è pronto a fare il percorso inverso e raggiungere dunque Torino. Per tutte le news di mercato CLICCA QUI

L'affare dunque è sempre più vicino alla conclusione. Il cartellino dell'ex giocatore dell'Inter è stato valutato 60 milioni di euro: il City ne verserà 30 alla Juventus e girerà in cambio Danilo, valutato proprio 30 milioni di euro. Fabio Paratici è già in Inghilterra per chiudere l'operazione.