CALCIOMERCATO JUVENTUS RUGANI ARSENAL/ Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, Daniele Rugani sarebbe entrato nel mirino dell'Arsenal di Unai Emery, a caccia di un difensore in extremis sul finire della sessione di calciomercato per i club di Premier League.

Fabio Paratici, responsabile dell'area sport della Juventus, già in Inghilterra per chiudere lo scambio fra Danilo e Cancelo, avrebbe intavolato quindi anche i discorsi con i Gunners per l'ex difensore centrale dell'Empoli.