MILAN ARSENAL UPAMECANO / Dayot Upamecano è stato uno dei profili accostati al Milan per rafforzare il proprio reparto difensivo. I rossoneri hanno alla fine optato per Leo Duarte, ma l'interesse per il francese c'è e il giocatore è sicuramente un nome monitorato con attenzione dalla dirigenza milanista.

Il centrale difensivo di origini della Guinea-Bissau potrebbe però lasciare ile accasarsi in Inghilterra.

Come riferisce 'Bild Sport', il classe 1998 è finito nel mirino dell'Arsenal. Gli inglesi, tra i grandi protagonisti del mercato internazionale, sono in cerca di un difensore centrale e starebbero pensando al giovane francese. Stando a quanto riporta la testata tedesca, i 'Gunners' sarebbero pronti ad una super offerta da 60 milioni di euro. Una cifra che sicuramente farebbe tentennare e non poco la società teutonica.