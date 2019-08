JUVENTUS INTER LUKAKU / Continua a tenere banco in casa Inter e Juventus il caso Romelu Lukaku. I due club duellano per il centravanti belga, ormai ai saluti con il Manchester United. Un addio che deve però dovrà probabilmente concretizzarsi in settimana, visto che il mercato inglese in entrata terminerà tra 72 ore.

Lukaku potrà comunque lasciare i 'Red Devils' anche nelle prossime settimane, ma in questo modo gli inglesi non riuscirebbero a trovare un adeguato sostituto.

Nel frattempo però l'addio sembra sempre più probabile e il centravanti è stato pizzicato in Belgio ad allenarsi con l'Anderlecht, il club in cui è cresciuto. Un segnale chiaro da parte dell'attaccante, intenzionato a trasferirsi in Serie A.