p>INTER LUKAKU JUVENTUS MANCHESTER UNITED/ Diversi ostacoli hanno bloccato il passaggio di Paulo Dybala al Manchester United , tanto che i Red Devils hanno deciso di mollare la pista legata all'attaccante argentino, facendo saltare così lo scambio con Romelu, che sembrava vicinissimo alla Juventus. In quest'ottica, l'Inter è tornata ad essere in pole per l'ex Everton, obiettivo di Antonioper l'attacco. Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!

Le conferme arriverebbero anche dall'Inghilterra. Stando infatti a quanto riportato dall''Express', ora sarebbe proprio l'Inter il club più quotato per portare Lukaku in Serie A.