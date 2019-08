MARCOTTI DYBALA LUKAKU MERCATO POGBA/ Il possibile passaggio di Lukaku all'Inter, il futuro di Dybala, il mercato, Pogba. Questi e altri gli argomenti contenuti nell'intervista rilasciata in esclusiva a Calciomercato.it da Gabriele Marcotti, corrispondente da Londra per 'ESPN'.

Lo scambio Dybala-Lukaku sembrava ad un passo nei giorni scorsi invece è saltato, con l'Inter pronta a rilanciare. Qual è la situazione?

"La cosa che mi lascia un pò perplesso è come l'Inter possa permettersi un investimento economicamente molto impegnativo se prima non vende qualcuno. Penso ovviamente a Icardi".

Si può dire comunque che la Juventus è fuori dai giochi per Lukaku, scavalcata dall'Inter?

"La storia di Dybala mi sembra soprattutto un tentativo della Juventus di incassare soldi e fare una mega plusvalenza, anche perchè credo che tecnicamente non serva al Manchester United.

Se dovessi fare una previsione, direi che Dybala resterà in bianconero, Lukaku andrà all'Inter . Secondo me però il belga dovrà contribuire diminuendosi l'ingaggio".

I Red Devils vogliono Mandzukic. Ipotesi plausibile?

"Solo se partirà Lukaku. Io francamente non prenderei il croato, se non altro per questioni d'età".

Altro nome caldo è quello di Pogba. Real Madrid o Juventus?

"Da fonti francesi ho saputo che il giocatore vuole cambiare aria, ma non vorrebbe lasciare il Manchester United in modo traumatico. Il Real Madrid sicuramente sarebbe un'ipotesi più probabile rispetto alla Juventus, ma gli inglesi se vendono il francese devono ovviamente prendere un sostituto. E il tempo stringe".

Il nome sarebbe quello di Milinkovic Savic...

"Bisogna vedere le pretese di Lotito".

Sembra invece fatta per lo scambio Cancelo-Danilo tra Juventus e Manchester City...

"Danilo vuole giocare di più. Il brasiliano può fare tre ruoli, mentre il portoghese solo il terzino destro. Sinceramente non capisco questo scambio dal punto di vista del Manchester City".