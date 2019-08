CALCIOMERCATO LECCE MITROGLOU/ Kostas Mitroglou, attaccante greco classe 1988, potrebbe essere il super colpo dell'estate di calciomercato del Lecce del presidente Sticchi Damiani.

Stando a quanto riportato da 'A Bola', il club pugliese avrebbe sondato il terreno con l'Olympique Marsiglia per l'ex giocatore di Fulham e Olympiacos. Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!

In Grecia si parlerebbe anche di Nantes e Leganes su Mitroglou che, dopo Lapadula, potrebbe essere un altro grande rinforzo in attacco per il neopromosso Lecce di Fabio Liverani.