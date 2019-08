Calciomercato Inter, svolta Bale: mossa Real

CALCIOMERCATO INTER BALE LIVERPOOL / Nonostante il mancato trasferimento in Cina, il Real Madrid non si perde d'animo e tenterà di accontentare Zinedine Zidane che da tempo ha chiesto la cessione di Gareth Bale.

Il club spagnolo non ha ancora perso le speranze di trarre vantaggi, non solo economici, dalla partenza dell'exe secondo 'diariogol.com' sta effettuando una corsa contro il tempo per tentare di piazzarlo in Premier League entro l'8 agosto, data di chiusura del mercato inglese in entrata. Stando al sito spagnolo, i Blancos sarebbero tornati alla carica per, offrendo alil cartellino di Bale e 60 milioni di euro cash.