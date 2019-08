CALCIOMERCATO INTER VALVERDE VIDAL/ Intervenuto in conferenza stampa dopo il Trofeo Gamper, Ernesto Valverde, allenatore del Barcellona, ha fatto il punto sul mercato del club blaugrana: "In mezzo al campo abbiamo diversi elementi.

Sta a noi capire se servono altri arrivi, ma non sappiamo se saremo in grado di portare a termine degli acquisti o delle cessioni".

Valverde ha poi parlato di Arturo Vidal, accostato all'Inter, svelando un possibile 'indizio' di mercato: "In questa stagione a centrocampo avremo molta più concorrenza".