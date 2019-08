CALCIOMERCATO COUTINHO BARCELLONA / Dalle stelle alle stalle. È questa la parabola di Philippe Coutinho, che potrebbe presto proseguire con un addio senza troppi rimpianti al Barcellona. Il trequartista brasiliano, arrivato a gennaio 2018 dal Liverpool, è stato ai blaugrana qualcosa come 145 milioni più bonus ma ora è già sul piede di partenza. L'ex Inter ha inciso pochissimo, per lui in Inghilterra si è parlato anche di un periodo di depressione e la dirigenza catalana lo ha messo sul mercato.

Dallasi sono fatte avanti diverse squadre, ma difficilmente Coutinho accetterà di tornare in Inghilterra.

L'agente del brasiliano classe '92, infatti, ha spiegato i motivi per cui l'ipotesi Manchester United sia così improbabile: "Sarebbe molto difficile per Philippe giocare in una delle squadre rivali del Liverpool, perché ha un legame molto forte con i Reds", le parole di Kia Joorabchian a 'talkSport'. Non solo i Red Devils, anche l'Arsenal aveva effettuato un sondaggio ma la situazione non cambia: "Sarebbe un trasferimento quasi impossibile. Il Manchester United è una grande squadra e abbiamo molto rispetto, ma per Coutinho sarebbe complicatissimo giocare per un altro club di Premier League". Il futuro del brasiliano, quindi, potrebbe essere anche clamorosamente di nuovo Barcellona, anche se nel traffico dell'attacco intasato anche dall'arrivo di Griezmann. Tutte le piste restano aperte, dall'Italia al PSG, magari nell'ambito di una maxi operazione per il ritorno di Neymar in Spagna.