NAPOLI BARCELLONA / Leo Messi salterà Napoli-Barcellona, l'amichevole in programma giovedì negli Stati Uniti. Il fuoriclasse blaugrana non partirà proprio alla voglia degli Usa a causa di un infortunio.

Ecco il comunicato ufficiale dei catalani: "Leo Messi, rientrato dopo le vacanze estive, ha interrotto l’allenamento a causa di un problema alla gamba destra. I test hanno mostrato una. In questo modo, Messi rimarrà a Barcellona per riprendersi e non viaggerà per il tour degli Stati Uniti. Bisognerà attendere evoluzioni per capirne le future disponibilità".