VIDEO CM.IT - Calciomercato, le ultime notizie di oggi lunedì 5 agosto

CALCIOMERCATO 5 AGOSTO 2019 JUVENTUS INTER MILANO NAPOLI ROMA VIDEO - Giorni bollenti di calciomercato con le big di Serie A pronte a darsi battaglia nelle trattative per accaparrarsi i migliori rinforzi possibili.

Laguarda sempre in casa Manchester United tra Pogba e Lukaku, con l'spettatrice interessata che non molla Dzeko. Intantocercano di risolvere i problemi in entrata e in uscita. Questo, e molto altro, nelle ultime notizie selezionate dalla redazione di Calciomercato.it

GUARDA IL VIDEO!