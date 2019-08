CALCIOMERCATO MILAN AJER LEICESTER / Il Milan sta continuando a tenere i radar accesi, anche su reparti potenzialmente al completo. Ad esempio in difesa, dove Maldini non ha intenzione di farsi sfuggire eventuali occasioni. Questa può essere rappresentata da Kristoffer Ajer, gigante norvegese in forza al Celtic di Glasgow. Come riporta il tabloid 'The Sun' nell'edizione scozzese, i rossoneri lo stanno seguendo ma per lui si è già allungata la lista di possibili pretendenti.

Anche il Leicester sta pensando infatti al centrale classe '98, soprattutto per la presenza in panchina di Brendan Rodgers. Il manager nordirlandese, infatti, ha già avuto modo di lavorare con Ajer proprio ai tempi del Celtic. Il club di Glasgow valuta il suo calciatore circa 15 milioni di sterline, poco meno di 16,5 milioni di euro. Una cifra comunque importante, ma di certo alle 'Foxes' non mancano le risorse economiche: il norvegese, infatti, potrebbe essere il sostituto di Harry Maguire, centrale inglese in procinto di trasferirsi al Manchester United per la cifra record di 90 milioni.