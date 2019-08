Sorteggi Champions League, gli accoppiamenti dei playoff

SORTEGGI CHAMPIONS LEAGUE - A Nyon sono andati in scena i sorteggi dei playoff di Champions League, ossia l'ultimo turno preliminare che elegge le ultime sei squadre che entreranno nel tabellone della fase a gironi della massima competizione europea per club. Le squadre, come di consueto, sono state suddivise in due gruppi: quelle che hanno vinto il proprio campionato da un lato e quelle che sono arrivate dal secondo posto in poi dall'altra.

Le gare di andata si disputano il 20 e 21 agosto, mentre quelle di ritorno il 27 e 28 dello stesso mese. Ecco tutti gli accoppiamenti:

PERCORSO CAMPIONI

vincente Dinamo Zagabria/Ferencvaros-vincente Rosenborg-Maribor

vincente Cluj/Celtic-Slavia Praga

Young Boys-vincente Stella Rossa/Copenaghen

vincente Apoel/Qarabag-vincente Paok/Ajax

PERCORSO PIAZZATE

vincente Basilea/Lask Linz-vincente Club Brugge/Dynamo Kiev

vincente Istanbul Basaksehir/Olympiacos-vincente Krasnodar/Porto