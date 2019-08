CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS LUKAKU / Da una parte l'Inter, dall'altra la Juventus. Le due rivali di sempre. Questa volta però lo scontro non va in scena sul rettangolo verde di gioco: è ancora una volta il mercato il teatro di questa eterna rivalità. Romelu Lukaku, attaccante belga del Manchester United, il bottino di guerra pronto ad avere un peso importante sul calciomercato Juventus e sul calciomercato Inter. Aggiungete poi come ingredienti finali da una parte Paratici (l'allievo), Chief Football Officer della 'Vecchia Signora' e dall'altra l'ex Beppe Marotta (il maestro), amministratore delegato nerazzurro, ed ecco che la bagarre diventa ancora più avvincente. A 3 giorni dalla chiusura del mercato in Premier League, il Manchester United è chiamato a cercare di piazzare il suo centravanti, finito fuori dal progetto tecnico di Ole Gunnar Solskjær: l'Inter ha cercato di arrivare a Romelu Lukaku trattando per un mese con il Manchester United, poi il sorpasso della Juventus e lo scambio impostato con Dybala fino ad arrivare ai dubbi dell'argentino e il possibile rilancio dell'Inter. Come si concluderà questa telenovela? Per tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Inter e Juventus, tra Marotta e Lukaku spunta Paratici

Facciamo ordine. L'Inter di Steven Zhang decide a fine stagione di sostituire Luciano Spalletti con Antonio Conte ma soprattutto di non voler dare un'ulteriore chance a Mauro Icardi. Il nuovo tecnico nerazzurro individua sin da subito in Lukaku il profilo giusto al quale affidare le chiavi dell'attacco della sua nuova Inter. Quel Lukaku tanto voluto e già vicino quando Conte sedeva sulla panchina del Chelsea prima dell'approdo del gigante belga ad Old Trafford. Marotta cerca subito di accontentare il suo allenatore incontrando Pastorello, agente di Lukaku, e incassando sin da subito il sì del giocatore, desideroso di sbarcare in Serie A. Il Manchester United spara sin da subito alto: per portare via Lukaku dalla Premier League sono necessari 80 milioni di euro.

Calciomercato Inter e Juventus, i dubbi di Dybala e il rilancio di Marotta

Troppi per l'Inter che non ha ancora piazzato Icardi sul mercato, la dirigenza cerca prima di impostare una trattativa con la formula del prestito oneroso e diritto di riscatto fissato (operazione complessiva da 70 milioni), poi presenta un'offerta vicina ai 65 milioni di euro rifiutata e rispedita al mittente. Lo United non cede e soprattutto non permette all'Inter di inserire nemmeno contropartite tecniche, come Icardi o. Qui si deve registrare l'inserimento della Juventus di, a caccia sul mercato di un nuovo bomber da regalare a come documentato in esclusiva da Calciomercato.it l'uomo mercato bianconero incontra l'agente Federico Pastorello e così assistiamo al primo colpo di scena. La Juventus vuole scippare Lukaku all'Inter e avvia i contatti con i Red Devils per uno scambio che coinvolge Paulo

La Juve ottiene l'ok di Lukaku, raggiunge l'accordo sulle valutazioni economiche dei due giocatori con il club inglese ma per la chiusura del cerchio si deve registrare il sì definitivo all'operazione di Dybala. Il numero 10 bianconero, ancora in vacanza, sembra però non essere entusiasta della possibilità United sin dalle prime battute: vuole parlare con Sarri e la dirigenza per valutare il suo futuro mentre le alte richieste economiche del giocatore e dell'entourage per le commissioni fanno rallentre l'affare. Ieri la notizia della rottura e della chiusura dell'affare Juventus-Lukaku, con il Manchester United che avrebbe mollato la presa sulla 'Joya'. La giornata di oggi si preannuncia cruciale e sono previste importanti novità dal fronte Dybala: visite mediche per lui con la Juventus prima di presentarsi alla Continassa e sostenere il primo allenamento con mister Sarri. E l'Inter? Le parole rilasciate ieri sera da Conte al termine della sfida contro il Tottenahm, hanno fatto da preludio al nuovo possibile colpo di scena: l'Inter e Marotta infatti sono pronti a tornare alla carica per cercare di accontentare Conte e regagargli Lukaku. Nelle prossime ore potrebbe essere presentata una nuova offerta, ritoccata e alzata, al club inglese che ora sembra essere messo con le spalle al muro. Senza dimenticare possibili controrilanci della 'Vecchia Signora' che potrebbe virare su altre strade per arrivare a Lukaku.