CALCIOMERCATO SAMPDORIA IBRAHIMOGLU - In attesa di capire se andrà in porto la cessione del club, Massimo Ferrero continua a mettere a segno colpi giovani per la sua Sampdoria. Dopo D'Amico dall'Inter e Mulè dalla Juventus, secondo le indiscrezioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, i blucerchiati hanno messo gli occhi su Melih Ibrahimoglu.

Si tratta di un centrocampista austriaco classe 2000 con il vizio del gol che milita attualmente in patria con ile che viene considerato il 'nuovo Ozil' per le sue qualità tecniche. Su Ibrahimoglu, che in passato è stato seguito anche dall'Inter , c'è però da fare i conti con una folta concorrenza, in particolare quella dei francesi del