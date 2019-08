CALCIOMERCATO FIORENTINA BADELJ BERGE / Dopo le vicende societarie con il passaggio di proprietà, la Fiorentina sta piazzando lo sprint sul calciomercato. I colpi Lirola e Boateng sono solo l'inizio: i viola stanno cercando rinforzi per il centrocampo per sostituire Veretout, ceduto alla Roma. Dalla capitale sta arrivando Milan Badelj, che torna al 'Franchi' dopo appena una stagione con la maglia della Lazio. Il croato, ex capitano dopo la tragedia Astori, era andato via a parametro zero nella scorsa estate.

La Fiorentina spenderà 1 milione per il prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 4 milioni. Badelj ha lasciato il ritiro biancoceleste ed è pronto a riabbracciare i suoi ex compagni. Per Pradé non sarà l'unico colpo a centrocampo, perché Montella ha bisogno di altri rinforzi. Per questo, come riporta 'Tuttosport', i viola continuano a monitorare da vicino altri profili. Come quello di Sander Berge, talentuoso classe '98 in forza al Genk, seguito dallo scorso gennaio. Per il norvegese, il club belga vuole addirittura 25 milioni di euro: una richiesta eccessiva per la Fiorentina, che però non ha intenzione di mollare la presa. Oltre a lui, radar accesi anche su Demme del Lipsia e Rongier del Nantes.