CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA / Ormai è difficile se non impossibile tornare indietro. La decisione è stata presa: Dybala via dalla Juventus. Lo scambio con Lukaku non è ancora sfumato del tutto: il club bianconero farà un nuovo tentativo affinché l'argentino - che stamattina si sottoporrà alle visite di idoneità per la nuova stagione - si decida a 'sposare' il Manchester United, anche se al contempo ha già cominciato a vagliare piste alternative. Una di queste è rappresentata dal Paris Saint-Germain.

Il dsè un grande estimatore della 'Joya' e la società transalpina ha i soldi necessari per trovare un accordo coi bianconeri e convincere il classe '93 a trasferirsi sotto la Tour Eiffel. Rumors sostengono comunque che l'assalto del Psg potrebbe esserci solo in caso di cessione dial, oggi complicata ma non impossibile. L'altra pista porta invece al, da sempre interessata a Dybala. La terza e l'ultima ovviamente all. Beppeha una vera e propria 'fissazione' per l'ex Palermo, lo ha portato lui alla Juve e non è un mistero che voglia adesso farlo traslocare in nerazzurro. Uno scambio con, vista l'ammirazione di Sarri per il bomber di Rosario fuori dal progetto interista, rimane un'ipotesi più che valida. Con lo scambio entrambi i club, tornati in aperta sfida sul mercato, farebberoimportanti dando respiro ai rispettivi bilanci.