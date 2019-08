JUVENTUS DYBALA SARRI / Paulo Dybala torna alla Continassa per iniziare la nuova stagione. Nonostante l'affare con il Manchester United sia a forte rischio, il numero dice resterebbe in partenza dalla Juventus.

Quest'oggi, tra visite e primo allenamento, stando al 'Corriere di Torino' Dybala potrebbe avere un confronto fuori dal campo con Maurizio.

Il nuovo allenatore bianconero potrebbe ribadire alla 'Joya' la volontà di non puntare su di lui, confermando la decisione della società di cederlo. Inoltre, l'ex Napoli e Chelsea starebbe pensando di puntare sul 4-3-3 come modulo di riferimento, che prevederebbe un attaccante di peso per integrarsi con Cristiano Ronaldo e non un profilo dalle caratteristiche di Dybala.