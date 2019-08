Calciomercato Roma, Dzeko-Inter: le ultime di CM.IT

CALCIOMERCATO INTER DZEKO / Edin Dzeko non cambia idea: vuole l'Inter. Nonostante il pressing di Fonseca e le speranze della Roma (intenzionata a trattenere il giocatore almeno fino a quando non ci sarà il sostituto), il bomber bosniaco - confermano indiscrezioni di Calciomercato.it - spera di aggregarsi presto all'Inter di Conte. E' vero, il campione ex City stima molto il tecnico portoghese ed è pienamente inserito nel nuovo gruppo giallorosso, ma al momento non risultano dietrofront.

Roma, Fonseca sul futuro di Dzeko

Anzi: la speranza è che i due club possano arrivare presto ad un accordo . Il quadro è noto: l'Inter potrebbe alzare l'ultima offerta da 15 milioni di euro, per avvicinarsi alla richiesta di 20 milioni di euro della società diAttesi nuovi contatti in settimana.

"E' un nostro calciatore, è anima e corpo con noi. Dzeko è un nostro di calciatore, ha lavorato molto forte, non ho visto segnali che lo facciano pensare lontano da noi", le parole del tecnico Fonseca sul bomber bosniaco.