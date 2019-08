Calciomercato Lazio, da Simeone al derby con la Roma

CALCIOMERCATO LAZIO SIMEONE LLORENTE ROMA - A prescindere dalla permanenza di Caicedo, Simone Inzaghi vuole un altro attaccante per affrontare al meglio la nuova stagione.

Nel mirino dei biancocelesti, stando a quanto riportato da 'Tuttosport', sarebbe finito Giovanni, centravanti argentino in uscita dalla, che seguirebbe volentieri le orme del padre piuttosto che accettare la corte di una tra Cagliari, Sassuolo e Verona. Ma il club capitolino potrebbe dare vita anche ad un derby per uno svincolato di lusso: Fernando. Come anticipato dalla nostra redazione, la Roma ha bloccato il bomber spagnolo in caso di cessione die Schick, ma adesso la Lazio prova a inserirsi.