JUVENTUS DYBALA / AGGIORNAMENTO 18.10 - Paulo Dybala in prima fila nell'allenamento alla Continassa. L'argentino grande protagonista nella seduta pomeridiana: gli occhi sono tutti per lui. Si è allenato in gruppo con i compagni.

12.40 - Paulo Dybala uscito dal 'J Medical'. Accoglienza calda da parte dei tifosi, l'argentino si è fermato per selfie e autografi

11.05 - Paulo Dybala e Alex Sandro sono al 'J Medical' per sostenere le visite mediche d'idoneità. Circa un centinaio di tifosi ad accogliere i due sudamericani, arrivati con oltre un'ora di ritardo rispetto all'orario previsto.

Il futuro di Paulo Dybala tiene banco alla Juventus.

Sono ore caldissime per il destino in bianconero dell'argentino, con lo scambio con il Manchester United per portare Lukaku a Torino che rischia di sfumare . Il numero dieci quest'oggi torna ad allenarsi alla Continassa e sosterrà il primo allenamento agli ordini di Maurizio Sarri. In mattinata la 'Joya' insieme adsarà al 'J Medical' per sottoporsi alle visite di idoneità per la nuova stagione.

In giornata Dybala potrebbe anche parlare con Sarri fuori dal rettangolo di gioco in merito al suo futuro alla Juventus. Oltre al Manchester United per l'ex Palermo resterebbero vive anche le ipotesi PSG, Bayern Monaco e Inter, in uno scambio con il connazionale Icardi.