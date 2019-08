Napoli, dal campo al mercato: sondaggio con il Marsiglia

CALCIOMERCATO NAPOLI SANSON - Ieri il Napoli ha espugnato il 'Velodrome' nell'amichevole di lusso contro il Marsiglia grazie al gol di Mertens. La sfida sul campo è stata l'occasione per i due club di fare anche un punto sul calciomercato.

Non è un mistero che il presidentesia al lavoro per regalare un grande colpo in attacco ad, ma si punta a rinforzare anche gli altri reparti. Secondo quanto si legge su 'Tuttosport' oggi in edicola, in particolare, i partenopei avrebbero fatto un sondaggio per Morgan, centrocampista francese classe 1994, il cui cartellino viene valutato intorno ai 30 milioni di euro.