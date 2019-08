CALCIOMERCATO ROMA ZANIOLO RINNOVO CONTRATTO 2024 - Nicolò Zaniolo, in queste amichevoli stagionali della Roma, ha fatto capire di voler tornare ad essere il giocatore ammirato nella prima parte della scorsa stagione. Prestazioni che gli erano valse l'accostamento a top club del calibro di Real Madrid e Juventus, ma non solo. Anche nella parte iniziale di questo calciomercato, si è parlato insistentemente della possibilità di lasciare la Capitale con la 'solita' Juve e il Tottenham che erano pronte a muoversi concretamente.

Tornato in anticipo dalla vacanze estive, il 20enne calciatore si è messo a disposizione del nuovo allenatore giallorosso, Paulo, che lo ha piazzato subito al centro del progetto, facendo intendere di non volersene privare, come raccontato anche dala nostra redazione nel mese scorso . La stessa società del presidente James, attraverso le parole del direttore sportivo Gianluca, ha sempre detto di voler puntare fortemente sull'ex Inter, arrivato lo scorso anno nell'ambito dell'operazione che ha portatoin nerazzurro.

E secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, tra oggi e domani ci sarà un nuovo contatto tra le parti per tornare a parlare del prolungamento di contratto fino al 2024 (attualmente in scadenza nel 2023) con un sostanzioso adeguamento dell'ingaggio (dagli attuali 700 mila euro ai 2 milioni circa a stagione). Proprio su quest'ultimo aspetto ci sarà da trovare un punto d'incontro tra richiesta e offerta, ma i rapporti sono distesi e la volontà è quella di andare avanti insieme. All'orizzonte non si prevedono rotture, solo normali discussioni per arrivare alla fumata bianca.