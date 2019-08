ROMA-ATHLETIC BILBAO AMICHEVOLE DIRETTA LIVE CRONACA TEMPO REALE FONSECA - La Roma di Paulo Fonseca, dopo la vittoria contro il Lille, si prepara ad un'altra amichevole dal sapore europeo. A Perugia, i giallorossi affrontano l'Athletic Bilbao di Gaizka Garitano che nella scorsa stagione ha sfiorato l'accesso all'Europa League, posizionandosi all'ottavo posto nella Liga. Una sfida interessante per testare lo stato di forma della squadra a poco più di due settimane dall'avvio del campionato di Serie A. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'Renato Curi'.

FORMAZIONI UFFICIALI

Roma (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Mancini, Juan Jesus, Spinazzola; Pellegrini, Diawara; Cengiz, Antonucci, Perotti; Defrel.

Athletic (4-2-3-1): Unai Simon; Capa, I.

Martinez, Yeray, Berchiche; Dani Garcia, Unai Lopez; Cordoba, Raul Garcia, Muniain; Williams.

26' - Gol dell'Atletico Bilbao: gli spagnoli passano in vantaggio sfruttando un errore di Diawara che perde palla favorendo l'intervento di Williams. L'attaccante serve Muniain che a due passi dalla porta non può proprio sbagliare

60' - Pareggio della Roma! Punizione capolavoro di Kolarov dai 25 metri che toglie le ragnatele dall'incrocio 1-1!

61' - Espulso Yuri per un brutto fallo ai danni di Defrel

80' - Calcio di rigore per l'Atletico Bilbao per un fallo di mano di Mancini: dal dischetto Raul Garcia spiazza Lopez e riporta in vantaggio gli spagnoli. 1-2!

89' - Altro calcio di rigore, questa volta in favore della Roma: dal dischetto si presenta Pellegrini che non sbaglia. 2-2!

95' - Finische il match!Roma-Atletico Bilbao 2-2: in gol per i giallorossi Kolarov su punizione e Pellegrini su rigore