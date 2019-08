CALCIOMERCATO JUVENTUS MANCHESTER CITY CANCELO DANILO / Fumata bianca in arrivo per lo scambio sull'asse Torino-Manchester. Non riguarda gli attaccanti Lukaku-Dybala (l'affare si è infatti complicato nella giornata di ieri) bensì i terzini Danilo-Cancelo. Parallelamente ai colloqui con i 'Red Devils', infatti, negli ultimi giorni i bianconeri hanno portato avanti le trattative con i 'Citizens', molto interessati all'esterno portoghese che nella sua prima (e probabilmente ultima) stagione juventina ha deluso le attese.

La fumata bianca per lo scambio, riporta 'Tuttosport', è attesa già oggi: clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

Circa la cessione di Cancelo, quindi, l'accordo con gli inglesi è stato trovato sulla base di circa 30 milioni di euro più il cartellino di Danilo, il quale avrebbe accettato un contratto da 3 milioni a stagione fino al 2024, quando avrà compiuto 33 anni. Tra i fattori che hanno portato la Juve ad accettare lo scambio, infine, ci sarebbe la maggior propensione di Danilo (rispetto a Cancelo) verso la fase difensiva e i suoi ottimi rapporti con Alex Sandro, che potrebbe quindi essere rilanciato grazie al feeling col suo connazionale.