JUVENTUS POGBA REAL MADRID / Non solo la Juventus. Paul Pogba resta al centro dell’attenzione anche del Real Madrid, con Zinedine Zidane che ha messo in cima alla lista della spesa il connazionale per rinforzare il centrocampo dei 'Blancos'. Il tempo però stringe e la chiusura del mercato in Premier League fissato per l’8 agosto complica e non poco una possibile dipartita del francese dal Manchester United.

Pogba e il suo agente Raiola hanno più volte espresso il desiderio di lasciare i 'Red Devils', ma senza un sostituto all’altezza il club inglese non darà il via libera alla cessione. Juve e Real sono pronte all’assalto e studiano una strategia last-minute, con gli spagnoli che però hanno bisogno di cedere qualche big per non finire nel mirino dei fair play finanziario. Stando ad 'AS' un possibile arrivo al Real di Pogba sarebbe legato alle cessioni eccellenti di Bale e James Rodriguez, con quest’ultimo sempre nei pensieri di Ancelotti per il Napoli.