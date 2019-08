CALCIOMERCATO ROMA TOTTENHAM ALDERWEIRELD / Giornata decisiva per l'approdo di Alderweireld alla Roma. Forte dell'accordo già trovato col giocatore (triennale da quasi quattro milioni a stagione), i giallorossi cercano l'intesa col Tottenham, che chiede cifre elevate rispetto alla valutazione fatta dal d.s.

L’uomo mercato della Roma, riporta il 'Corriere dello Sport', ha fissato per oggi la deadline dell'affare: si attende quindi l'assalto finale nei confronti degli 'Spurs', che chiedono 25 milioni di euro, mentre l'offerta non supera i 20 milioni. Alderweireld, dal canto suo, ha già parlato con Fonseca e non sarebbe interessato a trattare il rinnovo con gli inglesi. Intanto, come possibili alternative al belga, da tempo circolano i profili di Nacho, Rugani, Kannemann, Nkoulou e Pezzella, mentre ieri sarebbe spuntata anche l'opzione Maripan, centrale cileno in forza all’Alaves.