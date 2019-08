INTER DZEKO / Riprende vigore la corsa dell’Inter a Romelu Lukaku. La frenata per lo scambio con la Juventus per Dybala ridà speranza ai nerazzurri, che presto potrebbero tentare un nuovo rilancio con il Manchester United. Ma non c’è solo il belga nei pensieri di Conte e della dirigenza interista.

Non si è ancora sbloccata infatti la trattativa per Edin, con la Roma che tiene botta e continua a chiedere 20 milioni di euro rispetto all'offerta di 15 milioni presentata dall'Inter . Stando a 'La Gazzetta dello Sport' questa potrebbe essere la settimana chiave per il futuro del bosniaco, con il sodalizio giallorosso che avrebbe intenzione di toglierlo dal mercato se i nerazzurri non affonderanno presto il colpo. Il Ceo Fienga sarebbe disposto a tenere Dzeko nella Capitale anche senza rinnovo, con il centravanti che andrebbe in scadenza la prossima estate visto il contratto in essere fino al giugno 2020. Il giocatore, inoltre, sarebbe stanco di aspettare e avrebbe posto una data limite per decidere il suo futuro.