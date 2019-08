CALCIOMERCATO JUVENTUS MANCHESTER UNITED POGBA / Con l'opzione Lukaku più lontana, la Juventus non chiude i contatti col Manchester United. Nel mirino c'è Paul Pogba. Il grande obiettivo delle ultime sessioni di mercato ha già chiarito di voler cambiare squadra e, date le difficoltà che sta incontrando il Real Madrid, per la Juve si sarebbe riaperto uno spiraglio.

Così, è partita la missione per il ritorno del francese: clicca qui per restare aggiornato.

Ieri il d.s. Paratici non era solo a Londra: l’uomo mercato dei bianconeri, riporta 'Tuttosport', è stato raggiunto dal vice presidente Pavel Nedved e dal super agente Mino Raiola. L'obiettivo è chiudere, nei prossimi quattro giorni (ovvero entro la fine del mercato estivo inglese), una nuova maxi operazione con i 'Red Devils' per acquistare Pogba. A far sperare i torinesi ci sono alcuni fattori: primo su tutti l'ottimo rapporto instaurato con la società inglese, poi l'interesse dello United per Mandzukic e per Matuidi, giocatori che potrebbero rientrare proprio nell'ipotetico scambio per il francese. Nella maxi operazione, il Manchester United vorrebbe inserire anche Dybala: proprio l'eventuale addio di Pogba, infatti, consentirebbe agli inglesi di avvicinarsi alle esose richieste di ingaggio fatte dalla 'Joya' negli ultimi giorni.