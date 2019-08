JUVENTUS LUKAKU DYBALA / Si fa tutta in salita la strada per lo scambio Lukaku-Dybala tra la Juventus e il Manchester United. Complicato trovare l'intesa tra il numero dieci e il Manchester United, con l'affare che sembrava vicino alla fumata bianca fino alla giornata di ieri.

'Rai Sport' svela come Juve e United avevano già definitivo tutto, con Paratici che aveva incassato il via libera dei 'Red Devils' all'operazione su questi termini: Dybala ein Inghilterra, con Lukaku più 10 milioni di euro al club bianconero. Il croato avrebbe firmato un triennale da 6,5 milioni. Le pretese sull'ingaggio della 'Joya' e la commissione chiesta dal suo agente avrebbero però stoppato la trattativa, che rischia seriamente adesso di saltare. Con l'che sarebbe così tornata in pole nella corsa a Lukaku.