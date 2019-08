CALCIOMERCATO MILAN CORREA LAXALT / Continua il lavoro del Milan per Angel Correa, talento dell'Atletico Madrid che ha già dato il suo placet al trasferimento in rossonero.

L'ultimo week-end sarebbe servito ai dirigenti per programmare il lavoro da svolgere questa settimana, quando si cercherà di stringere i tempi della trattativa con gli spagnoli: clicca qui per restare aggiornato.

La richiesta per Correa è di 55 milioni di euro, mentre il Milan non sembra muoversi dall'offerta di 45 milioni totali (bonus compresi). Intanto, oggi sarà una giornata importante anche sul fronte cessioni: a Milano, riporta 'Tuttosport', è atteso Ariel Krasouski, agente di Diego Laxalt, che incontrerà la dirigenza milanista per parlare del futuro del suo assistito, che potrebbe essere lontano da Milanello. Laxalt sembra avere delle proposte sia dall’Italia sia dall’estero e lui gradirebbe potersi esprimere con maggior continuità. Possibile, infine, anche l'inserimento di Samu Castillejo nella lista dei cedibili.