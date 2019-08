CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER MANCHESTER UNITED DYBALA LUKAKU / Ore decisive per il futuro di Romelu Lukaku. Nella giornata di ieri, che ha visto la presenza di Paratici a Londra, non sono stati risolti gli intoppi nell'affare che porterebbe Dybala al Manchester United in cambio del belga: la 'Joya' continua a chiedere cifre elevate, condizione che mette a serio rischio l'operazione, con l'Inter pronta ad approfittarne per superare nuovamente la Juventus.

Stufo delle richieste dell'argentino, lo United avrebbe fatto trapelare di non avere più interesse nel suo acquisto, ma, riporta 'Tuttosport', avrebbe lanciato l'ultimatum: se oggi Jorge Antùn, che ne sta curando gli interessi, dovesse aprire e dimostrarsi più malleabile sull’argomento economico, gli inglesi potrebbero quindi ammorbidirsi; la chiusura del mercato di Premier League (8 agosto) si avvicina e i 'Red Devils' hanno necessità di stringere i tempi. Intanto, riporta la 'Gazzetta dello Sport', qualcosa si sarebbe rotto tra Dybala e la Juventus: Paratici starebbe infatti lavorando per trovare nuove soluzioni in altri campionati, anche per evitare la nota morsa dell’Inter; nelle ultime ore, inoltre, il d.s. avrebbe provato a venire incontro all’entourage di Dybala dal punto di vista economico. Così, con Lukaku più lontano dalla Juve, torna prepotentemente in lizza l'Inter, che vaglia il rilancio decisivo per tentare di avvicinarsi agli 83 milioni di euro chiesti dagli inglesi.