JUVENTUS POGBA DYBALA / La Juventus starebbe pensando ad un nuovo affare con il Manchester United. Ovvero accantonare l'idea Lukaku per puntare tutto sul ritorno a Torino di Paul Pogba.

Per arrivare al centrocampista francese - scrive 'Tuttosport' - la società campione d'Italia potrebbe mettere sul piattooltre al cartellino di Paulo. Missione inglese per Paratici, Nedved e l'agente Raiola per Pogba, che oltre alla 'Vecchia Signora' è un obiettivo di mercato di Zidane per il Real Madrid.