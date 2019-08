JUVENTUS LUKAKU DOUGLAS COSTA / Si allontana lo scambio Lukaku-Dybala tra Juventus e Manchester United.Brusca frenata dopo le difficoltà nel trovare un punto d'incontro tra l'argentino e i 'Red Devils', con la trattativa che si fa adesso molto più complicata anche se non del tutto sfumata. Situazione che ridà fiato all'Inter, che può ritornare a sperare per un nuovo rilancio per il centravanti belga.

La Juventus, al netto di una possibile operazione slegata per Mandzukic, potrebbe così pensare a nuove soluzioni alternative per trovare un accordo con lo United per lo sbarco a Torino di Lukaku. Su tutte un eventuale inserimento nell'affare di Douglas Costa, profilo molto apprezzato in quel di Manchester anche in passato. Paratici potrebbe mettere sul piatto il cartellino del brasiliano, oltre ad un sostanzioso conguaglio intorno ai 30 milioni di euro.

Scartando un'operazione cash, la Juventus se fallisse l'assalto a Lukaku sarà costretta a cambiare obiettivo per il reparto d'attacco. E in quel caso potrebbe esserci un ritorno dei bianconeri su Mauro Icardi: non sarebbe da escludere, con questo scenario, che Paratici e Marotta possano tornare a parlare di un ipotetico scambio tutto albiceleste tra l'ex capitano interista e Dybala.