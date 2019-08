SAMPDORIA RAFAEL / Rafael Cabral lascia l'Italia e la Sampdoria.

Il portiere brasiliano, prossimo al trasferimento al, annuncia il suo addio al club blucerchiato: "Grazie Sampdoria! Ringrazio a Dio per aver indossato questa maglia e per aver conosciuto persone eccezionali, questa società rimarrà per sempre nel mio cuore! - scrive Rafael su Instagram - Ti voglio bene Sampdoria, adesso una nuova sfida! Sarò sempre un vostro tifoso".