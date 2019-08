JUVENTUS INTER LUKAKU / E' sempre la telenovela legata al futuro di Romelu Lukaku a tenere banco tra Juventus e Inter.La situazione di Dybala frena lo scambio con il Manchester United, con Marotta pronto a rilanciare per beffare l'ex 'gemello' Paratici.

Intanto il centravanti belga, grande appassionato di basket e di, scherza sui social attirando l'attenzione deigrazie ad un post su Twitter in cui si mostra con la casacca della squadra di Los Angeles. "Affare fatto, confermi?", posta l'account dei Lakers commentando il tweet di Lukaku, che a sua volta risponde: "Sono pronto a ricevere gli assist di LeBron James in contropiede, anche se alcuni mi definiscono lento". Tra un tweet e una frecciata ai detrattori , Lukaku è in attesa di conoscere il suo destino: che non sarà sicuramente in NBA, ma che potrebbe vederlo però con una maglia di un club di