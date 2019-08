MILAN CALHANOGLU / Provato ieri da regista da Giampaolo nel match contro il Manchester United, Hakan Calhanoglu non è certo della permanenza al Milan nella prossima stagione.

Ma dopo gli arrivi di Krunic e Bennacer, il nazionale turco rischia di avere poco spazio nel 4-3-1-2 del nuovo allenatore rossonero. L’ex Leverkusen continua ad avere mercato soprattutto in Germania e, stando a 'Gazzetta.it', non è da escludere un suo ritorno inse dovesse arrivare un'offerta soddisfacente al 'Diavolo'. Calhanoglu è in scadenza di contratto nel 2021 con il Milan.